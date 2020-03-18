В группе риска: россиянам объяснили, кому необходимо сдать анализ на коронавирус

Московский департамент здравоохранения разъяснил, какие группы граждан проходят анализ на коронавирусную инфекцию.

Как заявили специалисты, в группе максимального риска находятся лица, у которых наблюдаются симптомы ОРВИ. Также тесты проходят граждане, прибывшие из стран Европы, США, КНР, Ирана и Южной Кореи. Кроме того, анализы должны сдать люди, которые имели контакты с заболевшим либо с лицом, прибывшим из указанных государств, а также люди с пневмонией.

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В группу высокого риска входят лица, у которых наблюдаются симптомы ОРВИ, старше 60 лет и люди с хроническими патологиями (сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания и онкология).

По словам специалистов, в группу среднего риска входят лица без симптомов ОРВИ, которые прибыли из неблагоприятных государств или имели контакт с заболевшими.

В низкой группе риска находятся люди с симптомами ОРВИ. Анализы они сдают по назначению врача, говорится на сайте столичного Департамента здравоохранения.