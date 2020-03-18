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Показатель эффективности: почему обнуление президентских сроков полезно

Татьяна Полуказакова
13:10 18.03.2020
Проголосовать за поправки в Конституцию РФ граждане нашей страны смогут 22 апреля.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Во время пленарного заседания Госдумы депутат и первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова предложила снять ограничения с президентских сроков или обнулить их после принятия поправок в Конституцию РФ. Такое заявление встретило массу критики. В интервью программе «Между тем» член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, председатель ФНПР Михаил Шмаков объяснил, чем отмена ограничения президентских сроков может быть полезна.

«Я считаю, что в Конституции, в этих поправках, надо было просто убрать "ограничение двумя сроками". Это должно быть бессрочно. Это есть во многих странах. Я не понимаю, почему мы должны ориентироваться на какую-то американскую Конституцию. Вся власть принадлежит народу. Если народ будет выбирать президентом Путина, а Путин показал свою эффективность на посту президента, на посту главы государства, даже когда он был председателем правительства. Так вот если эффективный человек, которому доверяют люди, почему ограничивать срок его пребывания на посту президента? Но это касается не только Путина. Мы уйдем, но история по-разному поворачивается. Может быть, еще, и я уверен, найдутся такие люди, которые смогут так же эффективно быть президентами в следующие сроки. И через 10 лет, через 20, через 30, через 40. Почему ограничивать им, если они эффективны? А если неэффективны, не надо выбирать их и на второй срок», - уверен собеседник «Звезды».

Общероссийское голосование по поправкам в главный документ нашей страны пройдет 22 апреля. ЦИК уже представил его логотип и слоган. Голосование пройдет под девизом: «Наша страна, наша Конституция, наше решение».

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