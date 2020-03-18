Опубликовано видео с места убийства женщины в Первоуральском суде

В здании суда в Первоуральске мужчина с ножом напал на бывшую супругу, после чего ранил пристава. В Сети появилось видео с места инцидента, на его кадрах видно, что возле суда работают сотрудники правоохранительных органов.

Как рассказали «Звезде» в МВД по Свердловской области, бывшие супруги прибыли в суд на рассмотрение дела о побоях женщины. В полиции уточнили, что мужчина совершил нападение на экс-жену на пропускном пункте мирового суда.

Женщина получила ранения, которые несовместимы с жизнью. Злоумышленник также ударил ножом пристава, который бросился на помощь.

Мужчине удалось скрыться с места инцидента, но позднее правоохранителям удалось задержать его.

«Фигурант установлен и задержан "по горячим следам". В ближайшее время следствие СКР намерено предъявить задержанному соответствующее обвинение и обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении управления СК РФ по Свердловской области.

По словам руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, мужчину задержали в подъезде жилого дома, в котором проживает его мать.

Следственный комитет возбудило дело по признакам преступлений, которые предусмотрены частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса России («убийство») и части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ («покушение на убийство двух лиц»).