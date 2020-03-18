Челябинские таможенники пресекли вывоз нескольких тонн медицинских изделий в Казахстан

Челябинские таможенники задержали на границе с Казахстаном автомобиль с запрещенными к вывозу медицинскими изделиями массой около четырех тонн.

«Фура с четырьмя тоннами незаконно вывозимых медицинских изделий перевозила товар из города Химки в город Караганду», - сообщил «Звезде» начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Челябинской таможни Денис Цымбал.

В машине, остановленной в пункте пропуска «Бугристое», было обнаружено 1,5 миллиона пар бахил, три тысячи упаковок ваты, более 200 тысяч спиртовых салфеток, а также одноразовые пеленки, лейкопластыри, перекись водорода и раствор хлоргексидина.

Товары изъяты; проводится административное расследование по статье 16.3 КоАП РФ, предусматривающей штраф и конфискацию товара.

В начале марта из России запретили вывозить медицинские маски и костюмы химзащиты, а также ряд других средств противовирусного характера. Соответствующее постановление подписал глава российского правительства Михаил Мишустин. Срок запрета действует до 1 июня. Запрет не распространяется на средства, предназначенные для личного пользования.