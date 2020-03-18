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ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников в 16 регионах РФ

Александра Арсентьева
12:02 18.03.2020
При обысках по местам проживания и работы нелегальных оружейников были изъяты в том числе два гранатомета, четыре пулемета и 92 винтовки.
© Видео: ЦОС ФСБ РФ © Фото: ЦОС ФСБ РФ

Федеральная служба безопасности пресекла деятельность группировки подпольных оружейников, которые работали в 16 регионах России. Выявлено десять нелегальных мастерских, из оборота изъято почти 200 единиц оружия.

Членами группировки были жители Крыма, Коми, Якутии, Забайкальского, Хабаровского краев, Иркутской, Кировской, Омской, Кемеровской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Челябинской, Сахалинской, Томской и Тульской областей. Их подозревают в переделке гражданского оружия в боевое, а также в изготовлении боеприпасов, говорится в пресс-релизе ЦОС ФСБ России.

При обысках по местам проживания и работы нелегальных оружейников были изъяты в том числе два гранатомета, четыре пулемета, 92 винтовки, карабина и ружья.

Семнадцатого марта сотрудниками ФСБ и МВД в Подмосковье изъято свыше 50 единиц оружия, в том числе карабины и пулеметы, винтовки Мосина, пистолеты ТТ, пистолеты-пулеметы Шпагина и револьверы системы Нагана. В результате операции задержаны четверо подозреваемых.

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