Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении историка Соколова

В Главном следственном управлении СК РФ завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова. Мужчина обвиняется в убийстве аспирантки того же вуза Анастасии Ещенко.

«В ходе следствия он (Соколов. - Прим. ред.) признал свою вину. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру РФ для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения», - говорится в сообщении официального представителя СК РФ Светланы Петренко.

По версии следствия, в ночь на 8 ноября прошлого года 63-летний доцент СПбГУ застрелил 24-летнюю аспирантку того же вуза Анастасию Ещенко. Затем Соколов расчленил ее тело и частично успел утопить его в реке Мойке. Психолого-психиатрическая экспертиза признала мужчину вменяемым.