Евро впервые с 2016 года превысил 85 рублей

Пандемия коронавируса отразилась на курсе валюты. Так, российский рубль дешевеет по отношению к доллару и евро на фоне падения цен на нефть марки Brent.

Курс доллара вырос на 2,49% и составил 77,58 рубля. Соответствующая информация следует из данных торгов на Московской бирже. Курс евро также увеличился на 2,54% - до 85,30 рубля.

Ранее издание Bloomberg сообщало о том, что, возможно, в ближайшее время доллар подорожает еще на 30% и поднимется до отметки в 97 рублей. Это может случиться, если падение котировок на фондовом рынке США в результате вспышки коронавируса окажется столь же сильным, как и в 2007-2008 годах.