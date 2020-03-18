«Нас здесь около тысячи»: застрявшая в Черногории россиянка рассказала о проблемах с вылетом

Пассажирка рейса 2051 «Аэрофлота» Екатерина Калашникова рассказала, что туристы не могут покинуть Черногорию.

«Мы знали, что граница закрывается с 18 марта, поэтому мы перебронировали наши билеты на 17 марта, позвонили в авиакомпанию “Аэрофлот”, там сказали, что рейс будет. Утром мы приехали в аэропорт Тиват, но он был закрыт по решению властей Черногории. Мы позвонили в авиакомпанию, нам сказали, что чартерный рейс заберет всех туристов. К нам не вышел представитель посольства и ничего не сказал. Нас здесь около тысячи человек в Черногории», - сообщила она «Звезде».

Калашникова также рассказала, что ее онкобольному супругу необходимо лекарство, которое невозможно найти на территории Черногории. Женщина обратилась к посольству с просьбой организовать доставку жизненно важного лекарства и отправление всех туристов на родину.

Накануне стало известно, что авиакомпания «Аэрофлот» и ее «дочка» «Победа», а также S7 заявили, что не могут вернуть в Россию своих пассажиров из-за отсутствия разрешения на вывоз от властей Черногории. В Росавиации сообщили, что совместно с МИД уже занимаются решением данного вопроса. «Аэрофлот» не может вернуть свыше 100 человек, «Победа» - около тысячи.