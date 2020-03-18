Мужчина зарезал жену и ранил пристава в суде в Первоуральске

В здании суда в Первоуральске произошел инцидент: мужчина, вооружившись ножом, напал на бывшую жену, после чего ранил пристава. Информацию об этом «Звезде» подтвердили в МВД по Свердловской области.

По данным правоохранителей, бывшие супруги пришли в суд на рассмотрение дела о побоях женщины. Известно, что мужчина напал на бывшую супругу на пропускном пункте мирового суда. Женщина получила ранения, несовместимые с жизнью. Кроме того, злоумышленник ранил пристава, который бросился на помощь.

В настоящее время мужчина находится в розыске.