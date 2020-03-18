СК возбудил дело после нового нападения на посольство России в Киеве

Следователями возбуждено уголовное дело после нового нападения украинских радикалов на посольство РФ в Киеве. Об этом рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных по ч. 1 ст. 360 и ст. 329 УК России "Нападение на лиц и учреждения, которые пользуются международной защитой" и "Надругательство над государственным флагом РФ"», - заявила она.

Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, государство пребывания должно организовать защиту дипломатического представительства. Данные меры касаются не только криминализации таких деяний в законодательстве страны пребывания и непосредственной защиты зданий во время нападений, но и привлечения к ответственности всех причастных к таким преступлениям.

Петренко отметила, что, по официальной информации на сайте Национальной полиции Украины, во время марша не было нарушений порядка, а сотрудники полиции справились с поставленной задачей по охране порядка.

По словам представителя СК, отрицание украинской стороной очевидных фактов дает основания Следственному комитету РФ использовать предоставленные международным правом и национальным законодательством меры для защиты своих граждан и загранучреждений на Украине.

В настоящее время следователи устанавливают всех причастных к случившемуся.

Напомним, вечером 14 марта члены радикальных организаций провели новую провокацию против посольства России, они зажгли файеры, запустили сигнальные ракеты, одна из них попала на крышу дипмиссии.