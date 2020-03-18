Путин призвал укреплять долю среднего класса в России

Более 70% россиян, согласно методике оценки Всемирного банка, относятся к среднему классу. Задача властей состоит в том, чтобы укреплять их положение и повышать доходы. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

В интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» глава государства обратил внимание, что «средний класс в каждой стране разный» и неправильно отождествлять российский средний класс с уровнем жизни в Германии, США и Франции. Путин добавил, что по методике Всемирного банка к среднему классу относятся люди, чьи доходы в полтора раза выше МРОТ.

«У нас таких достаточно много, уверенно свыше 70%», - отметил президент, напомнив, что в России средняя зарплата гораздо выше МРОТ, который в прошлом году составлял 11,28 тысячи рублей.

Путин заявил, что задача властей заключается в том, чтобы укреплять средний класс и наращивать его доходы.