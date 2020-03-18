Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Валентины Гагариной. Соответствующая телеграмма была опубликована на сайте Кремля.

«Сегодня нельзя не сказать о том, как много она сделала для сбережения памяти о первом космонавте Земли - Юрии Алексеевиче Гагарине», - говорится в публикации.

Вместе с тем Путин подчеркнул, что Валентина Гагарина была душевно щедрым, интеллигентным и добрым человеком, а также пользовалась большим уважением близких, друзей и коллег по работе.

Валентина Гагарина скончалась на 85-м году жизни. Причиной смерти, по информации в СМИ, явилась остановка сердца - недавно она перенесла инсульт, а потом впала в кому. После трагической гибели супруга в 1968 году Валентина Ивановна больше замуж не выходила.