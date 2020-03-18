В руках подрастающего поколения: юнармейцы помогают в пункте оцифровки для проекта «Дорога памяти»

В рамках акции к юбилею Победы по всей России были организованы пункты приёма информации об участниках Великой Отечественной войны. Деятельность по сохранению исторической памяти ведется как в мегаполисах, так и в небольших городах страны.

Один из таких городов - Шиханы Саратовской области, где недавно был открыт информационный пункт в Доме офицеров местного военного гарнизона.

В работе пункта приёма данных для мультимедийной галереи «Дорога Памяти» принимают активное участие юнармейцы города. Инициативные ребята не только находят сведения о своих родственниках, но и исследуют военную историю всего региона в поисках информации о его героях.

Так, благодаря их стараниям в базы проекта была добавлена фотография Геннадия Алексеевича Ишакова - фронтовика-сапера, награжденного орденом Славы III степени и медалью «За отвагу».

По словам начальника Шиханского местного гарнизона полковника Валерия Иноземцева, открытие пункта для галереи «Дорога Памяти» оказалось по-настоящему востребованным. Несмотря на широкое распространение интернета и функцию размещения данных на сайте акции дистанционно, место, куда можно прийти со своими старыми фотографиями и архивными документами пользуется спросом. В этом и подобных ему пунктах можно оцифровать найденные бумаги, фото и письма, чтобы поделиться ими и историями, с ними связанными.

«Дорога памяти» - проект Минобороны РФ, созданный для сохранения исторического материала о годах Великой Отечественной войны. Любой гражданин, желающий приобщиться к миссии проекта, может принести информацию о своих родственниках или знакомых в пункты сбора данных или разместить ее на сайте.

Собранные материалы будут выставлены в мультимедийной галерее в филиале Центрального музея ВС России.