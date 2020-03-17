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Путин объяснил необходимость оппозиции

Наталия Майорова
09:55 17.03.2020
Он отметил, что россияне вовсе не наивны в вопросах политики, а за предыдущий год сознание рядовых граждан нашей страны в этой сфере значительно выросло.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: пресс-служба президента РФ

Несистемная оппозиция не является врагом государства. Об этом в интервью ТАСС заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер подчеркнул также, что политики, включая оппозиционных, должны не голословно критиковать власть, а иметь четкое представление, как решать стоящие перед страной проблемы.

«Рядовой гражданин хочет видеть не только то, как ругают власть, а он хочет слышать и понять, а что же предлагают те, кто ее критикует. И когда, кроме критики, не слышит ничего в ответ, то тогда возникает вопрос: а за кого голосовать?» - сказал Путин.

Он отметил, что россияне вовсе не наивны в вопросах политики, и «так просто, за колбасу, не купишь человека». По словам Путина, политическое сознание рядовых граждан нашей страны за предыдущий год значительно выросло.

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