Bloomberg: курс доллара к рублю может вырасти еще на 30%

Возможно, в ближайшее время доллар подорожает еще на 30% и поднимется до отметки в 97 рублей. Это может случиться, если падение котировок на фондовом рынке США в результате вспышки коронавируса окажется столь же сильным, как и в 2007-2008 годах. При этом стоимость валют многих стран может упасть еще сильнее.

По данным Bloomberg, в наиболее уязвимом положении находятся валюты тех стран, где наблюдается дефицит текущего счета и существуют относительно неликвидные финансовые рынки. Они уже сильно потеряли в цене, но угроза продолжения падения еще сохраняется.

«Несмотря на то что в валютах стран с формирующимся рынком уже произошло нечто вроде "кровопускания", есть возможность, что большие потери еще впереди», - отмечается в издании.

Хуже всего ситуация, по мнению аналитиков, у турецкой лиры - по отношению к ней доллар может подорожать на 39%. Российский рубль находится на второй позиции, поскольку за последние недели курс доллара к нему вырос на 18%.