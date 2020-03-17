В ЦБ разъяснили ситуацию с выплатами для россиян, оказавшихся на обязательном карантине

Правительство в ближайшее время примет решение о выплатах россиянам, оказавшимся на обязательном карантине. Об этом говорится в совместном заявление Центрального банка и правительства России.

«Ключевым среднесрочным фактором обеспечения стабильности доходов населения является сохранение занятости и бесперебойности выплат заработных плат», - уточняется в документе.

Вместе с тем сообщается, что уже в июле должны начаться выплаты по ранее объявленным мерам поддержки семей с детьми от трех до семи лет.

Также в документе уточняется, что к настоящему времени сложно предсказать полный экономический эффект от происходящих событий на фоне вспышки коронавирусной инфекции. В связи с этим пакет реализуемых мер будет расширяться в случае необходимости.

«Правительством в рамках бюджетных параметров текущего года может быть использован резерв в 300 миллиардов рублей для обеспечения первоочередных потребностей в расходах, а также увеличен лимит государственных гарантий», - говорится в документе.

Помимо этого отмечается, что финансовых ресурсов для борьбы с коронавирусом в нашей стране достаточно.

По последней информации, во всем мире коронавирусом заражены свыше 174 тысяч человек. Количество смертей превысило 6,7 тысячи, более 77,2 тысячи человек вылечились. В России зарегистрировано 93 случая заболевания.