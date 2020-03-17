В Смоленской области прогремел взрыв
По предварительным данным, пострадали четыре человека.
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В ночь на 17 марта в результате взрыва в жилом доме в деревне Раковска Смоленской области пострадали четыре человека. Об этом сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе.
По предварительным данным, о причинах происшествия ничего неизвестно.
«Четверо мужчин, серьезные травмы. Все пострадавшие доставлены в центральную районную больницу. Одного из них оперировали», - пишет ТАСС, ссылаясь на источник.
На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.