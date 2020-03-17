В Смоленской области прогремел взрыв

В ночь на 17 марта в результате взрыва в жилом доме в деревне Раковска Смоленской области пострадали четыре человека. Об этом сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе.

По предварительным данным, о причинах происшествия ничего неизвестно.

«Четверо мужчин, серьезные травмы. Все пострадавшие доставлены в центральную районную больницу. Одного из них оперировали», - пишет ТАСС, ссылаясь на источник.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.