В Петербурге госпитализировали 8 человек с подозрением на коронавирус

В Санкт-Петербурге восемь человек госпитализировали с подозрением на коронавирус. В настоящее время состояние всех пациентов оценивается как удовлетворительное, сообщил вице-губернатор города Олег Эрашев.

«У нас было шесть заболевших жителей Петербурга и один житель Ленобласти. Вчера выписали двоих, но за вчерашний день поступило еще трое. Итого заболевшими коронавирусной инфекцией являются восемь человек», - цитирует Эрашева РИА Новости.

Он добавил, что все заразившиеся находятся в инфекционной больнице имени Боткина.

Россия с 16 марта вводит ограничение на авиасообщение со странами Евросоюза, а также со Швейцарией и Норвегией. Российские перевозчики смогут выполнять лишь прямые рейсы в столицы. На данный момент уже начали действовать «вывозные» рейсы, доставляющие россиян из стран Европы, в первую очередь, из Германии и Испании. Авиакомпании будут выполнять их как минимум до 19 марта.