Пустые вагоны и аптеки: как коронавирус повлиял на подготовку Токио к ОИ-2020

В Японии число зараженных опасной коронавирусной инфекцией превысило уже 1100 человек, в числе которых 24 летальных исхода. Вслед за всем миром правительство старается принять меры, чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса и все-таки провести XXXII летние Олимпийские игры. Что сейчас происходит в Токио и можно ли там ходить без маски, смотрите в сюжете нашего корреспондента Мариам Башкировой.

В аэропорту Токио Нарита по прилету встречают символы олимпиады 2020. После - досмотр и пару уточняющих вопросов откуда прилетают туристы - если пассажиры прибыли из Ирана или Италии, их направляют для проверки в другие залы.

Токийское метро перевозит в день рекордные девять миллионов человек и считается одним из самых загруженных. Однако сейчас все иначе - людей на перронах непривычно мало, а в самих вагонах почти пусто.

На самом знаменитом в мире перекрестке семи дорог - Шибуя. За один раз дорогу на нем переходят около полутора тысячи человек, однако сейчас, в час пик, его можно пройти совершенно спокойно и без лишней давки.

На данный момент в Токио ситуация достаточно спокойная, несмотря на то, что в аптеках уже отсутствуют защитные маски и антисептики. В сетевых магазинах достаточно продуктов, нет очередей и пустых полок.

Японцы и туристы свободно гуляют по городу, кто-то в масках, но есть и без них. Токио вовсю готовится к предстоящей Олимпиаде, старт которой был намечен на 24 июля 2020 года. Все объекты в японской столице были достроены в соответствии с графиком, однако окончательного решения о ее проведении пока не принято.