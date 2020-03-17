Счет на тысячи: в ВОЗ назвали число заболевших коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в мире было подтверждено 13903 случая заражения коронавирусом. Об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения. Таким образом, общее число заболевших в мире оценивается в 167511 человек.

Уточняется также, что почти все новые случаи заражения были зафиксированы за пределами КНР, откуда и началась эпидемия. На территории Поднебесной, в свою очередь, подтверждено лишь 29 новых случаев.

За указанный период от коронавируса умерли 848 человек, включая 14 жителей Китая.

В ВОЗ отметили, что число случаев заражения и смертей за пределами Поднебесной превысило те же показатели в КНР, и теперь в отчетах организации эта страна не будет выделяться в отдельную графу.

По последней информации, во всем мире коронавирусом заражены свыше 174 тысяч человек. Количество смертей превысило 6,7 тысячи, более 77,2 тысячи человек вылечились. В России зарегистрировано 93 случая заболевания.