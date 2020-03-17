В США провели первые испытания вакцины от коронавируса

Американские исследователи приступили к клиническим испытаниям экспериментальной вакцины от коронавируса: препарат был испробован на людях. В проекте, организатором которого стал институт Kaiser Permanente Washington Research, приняли участие 45 человек.

В течение месяца добровольцам предстоит получить по две дозы вакцины. Первая инъекция была сделана 43-летней женщине, которая работает операционным менеджером в технологической компании.

Информацию о том, когда вакцина станет доступна для широкого применения, пока не называют. По данным AP, женщина, на которой испробовали вакцину, чувствует себя хорошо.

Всемирная организация здравоохранения, оценивая скорость распространения и тяжесть последствий коронавирусной инфекции, была вынуждена объявить о пандемии 11 марта. В мире заражены уже более 140 тысяч человек, свыше пяти тысяч скончались.