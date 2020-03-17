«Кибер-коронавирус»: россиян предупредили о новом виде мошенничества

Россиян предупредили о волне так называемого «кибер-коронавируса», которая возникла в результате вспышки этой инфекции во всем мире. Беспокойством граждан воспользовались интернет-мошенники, которые рассылают письма якобы «от ВОЗ». Однако такие послания являются лишь вирусами, ворующими персональную информацию. Также злоумышленники занимаются сборами лже-пожертвований на борьбу с инфекцией.

По мнению IT-экспертов, счет таких посланий идет уже на тысячи. Руководитель группы анализа веб-контента «Лаборатории Касперского» Константина Игнатьева, мошенники в качестве приманки используют коронавирус.

«Люди получают электронные письма якобы от ВОЗ с мерами безопасности, которые необходимо принять, чтобы избежать заражения. Как только пользователь нажимает на ссылку, он перенаправляется на фишинговый сайт и получает предложение поделиться личной информацией, которая попадает в руки злоумышленников», - цитирует его РИА Новости.

Эксперты призывают установить системы безопасности на свое устройство, которое позволит обнаружить и заблокировать фишиновые атаки, а также быть бдительными с письмами, в которых упоминается коронавирус.