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«Кибер-коронавирус»: россиян предупредили о новом виде мошенничества

Наталия Майорова
08:11 17.03.2020
Речь идет о многочисленных письмах, которые рассылают злоумышленники на почты пользователей. При этом все они якобы посвящены борьбе с коронавирусом.
«Кибер-коронавирус»: россиян предупредили о новом виде мошенничества
© Фото: Anna Shvets, Markus Spiske, Pexels

Россиян предупредили о волне так называемого «кибер-коронавируса», которая возникла в результате вспышки этой инфекции во всем мире. Беспокойством граждан воспользовались интернет-мошенники, которые рассылают письма якобы «от ВОЗ». Однако такие послания являются лишь вирусами, ворующими персональную информацию. Также злоумышленники занимаются сборами лже-пожертвований на борьбу с инфекцией.

По мнению IT-экспертов, счет таких посланий идет уже на тысячи. Руководитель группы анализа веб-контента «Лаборатории Касперского» Константина Игнатьева, мошенники в качестве приманки используют коронавирус.

«Люди получают электронные письма якобы от ВОЗ с мерами безопасности, которые необходимо принять, чтобы избежать заражения. Как только пользователь нажимает на ссылку, он перенаправляется на фишинговый сайт и получает предложение поделиться личной информацией, которая попадает в руки злоумышленников», - цитирует его РИА Новости.

Эксперты призывают установить системы безопасности на свое устройство, которое позволит обнаружить и заблокировать фишиновые атаки, а также быть бдительными с письмами, в которых упоминается коронавирус.

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