В Сирии началось восстановление трассы М5
Основные работы ведутся на участке у города Саракаб: совсем недавно эти 50 километров проехать было невозможно, поскольку трассу держали под обстрелом боевики.
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Сирийские власти приступили к ремонту трассы М5 - той самой стратегически важной для страны дороги из Дамаска в Алеппо. В настоящее время ее безопасность обеспечивает российская военная полиция.
Основные работы ведутся на участке у города Саракиб: совсем недавно эти 50 километров проехать было невозможно, поскольку трассу держали под обстрелом боевики. Теперь на четырех полосах работают дорожные службы - они расчищают мусор, убирают осколки снарядов, а также ремонтируют дорожное полотно и разделительное ограждение.
Главная задача состоит в том, чтобы полностью восстановить проезд. Поток транспорта растет с каждым днем.