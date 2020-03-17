В Сирии началось восстановление трассы М5

Сирийские власти приступили к ремонту трассы М5 - той самой стратегически важной для страны дороги из Дамаска в Алеппо. В настоящее время ее безопасность обеспечивает российская военная полиция.

Основные работы ведутся на участке у города Саракиб: совсем недавно эти 50 километров проехать было невозможно, поскольку трассу держали под обстрелом боевики. Теперь на четырех полосах работают дорожные службы - они расчищают мусор, убирают осколки снарядов, а также ремонтируют дорожное полотно и разделительное ограждение.

Главная задача состоит в том, чтобы полностью восстановить проезд. Поток транспорта растет с каждым днем.