Мировые цены на нефть выросли на 5%
К настоящему времени марка WTI восстановилась на 5,10% до 30,48 долларов за баррель, а Brent растет на 5,23% до 31,17 доллара за баррель.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Olaf Krüger, imageBROKER.com, Globallookpress
Мировые цены на нефть восстанавливаются после обрушения в понедельник. Стоимость Brent и WTI поднялась уже более чем на 5%, о чем свидетельствуют данные торгов.
В частности, в понедельник стоимость нефти марки Brent обновила минимум более чем за четыре года - она подешевела на 12% и опустилась ниже 30 долларов за баррель. Что же касается WTI, то нефть этой марки подешевела на 10%.
К настоящему времени марка WTI восстановилась на 5,10% до 30,48 долларов за баррель, а Brent растет на 5,23% до 31,17 доллара за баррель.
На ситуацию вокруг нефтяных цен оказывает влияние нестабильность на мировых фондовых биржах, которая вызвана эпидемией коронавируса.