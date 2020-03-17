Мировые цены на нефть выросли на 5%

Мировые цены на нефть восстанавливаются после обрушения в понедельник. Стоимость Brent и WTI поднялась уже более чем на 5%, о чем свидетельствуют данные торгов.

В частности, в понедельник стоимость нефти марки Brent обновила минимум более чем за четыре года - она подешевела на 12% и опустилась ниже 30 долларов за баррель. Что же касается WTI, то нефть этой марки подешевела на 10%.

К настоящему времени марка WTI восстановилась на 5,10% до 30,48 долларов за баррель, а Brent растет на 5,23% до 31,17 доллара за баррель.

На ситуацию вокруг нефтяных цен оказывает влияние нестабильность на мировых фондовых биржах, которая вызвана эпидемией коронавируса.