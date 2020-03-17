Эксперты назвали причины быстрого распространения COVID-19

В ходе исследования американские ученые установили, что одной из основных причин активного распространения коронавирусной инфекции в китайском Ухане стало большое количество заболевших со слабовыраженной симптоматикой, в результате чего их долгое время не выявляли.

В ходе работы, были сопоставлены данные с момента ограничения выезда из КНР и зарегистрированные случаи. Так, до 23 января 2020 года 86% случаев заражения коронавирусом не были задокументированы специалистами, из-за чего начался быстрый и широкий территориальный охват COVID-19 по всему миру.

Согласно статистике, незарегистрированные случаи подвергли воздействию гораздо большую часть населения. Отмечается, что частота передачи инфекции от заболевших без ярко выраженных симптомов составляет 55% по сравнению с теми, у кого есть явные симптомы инфекции.

«Повышенная осведомленность об эпидемии, широкое использование средств индивидуальной защиты и ограничение поездок помогли снизить общую силу инфекции. Однако неясно, будет ли это снижение достаточным для полного прекращения распространения вируса», - отметил в своем комментарии руководитель исследования Джеффри Шаман.

По его словам, если COVID-19 будет следовать модели пандемического гриппа H1N1 2009 года, то станет пятым эндемическим коронавирусом человечества.

Исследователи рекомендуют, правительство государств принять во внимание их результаты, которые указывают на «скрытую передачу» вируса носителями без явных симптомов как главную причину быстрого распространения коронавируса, пишет журнал Science.