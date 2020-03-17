Сторонника ИГ* осудили за оправдание терроризма на Сахалине
За поддержку терроризма в Сети мужчина получил два года колонии строгого режима.
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На Сахалине приверженец террористической организации «Исламское государство»* получил два года колонии строгого режима за оправдание террористического движения в Сети.
«Вступил в законную силу приговор Дальневосточного окружного военного суда в отношении сторонника запрещенной на территории России международной террористической организации ИГ*, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма)», - цитирует РИА Новости сообщение регионального УФСБ.
Отмечается, что осужденный публиковал в открытом доступе в Сети оправдывающие терроризм аудиозаписи.
*Запрещенная на территории РФ террористическая организация