В Санкт-Петербурге выздоровели два пациента, заразившиеся коронавирусом

В Санкт-Петербурге из больницы выписали первых пациентов, излечившихся от нового типа коронавируса. До этого инфицированные граждане находились в Боткинской больнице на карантине.

По заявлению главы стационара медучреждения Дениса Гусева, больницу покинули двое пациентов - мужчина и женщина. Они оба пробыли в изоляции необходимые две недели и сдали два теста на коронавирус с отрицательным результатом.

Одним из выписавшихся был студент из Италии, который самым первым заразился новым заболеванием в Петербурге. Рикардо Пизатти приехал в северную столицу для обучения по обмену в медицинском университете имени Ильи Мечникова. В начале марта у молодого человека был подтвержден коронавирус, и все общежитие вуза поместили на карантин.

И у него, и у выздоровевшей девушки наблюдалось легкое протекание болезни, без осложнений.