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В Санкт-Петербурге выздоровели два пациента, заразившиеся коронавирусом

Анна Берестовая
06:00 17.03.2020
Излечившиеся пациенты были выписаны из больницы имени Сергея Боткина после двухнедельного карантина и повторного отрицательного теста на вирус.
В Санкт-Петербурге выздоровели два пациента, заразившиеся коронавирусом
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости

В Санкт-Петербурге из больницы выписали первых пациентов, излечившихся от нового типа коронавируса. До этого инфицированные граждане находились в Боткинской больнице на карантине.

По заявлению главы стационара медучреждения Дениса Гусева, больницу покинули двое пациентов - мужчина и женщина. Они оба пробыли в изоляции необходимые две недели и сдали два теста на коронавирус с отрицательным результатом.

Одним из выписавшихся был студент из Италии, который самым первым заразился новым заболеванием в Петербурге. Рикардо Пизатти приехал в северную столицу для обучения по обмену в медицинском университете имени Ильи Мечникова. В начале марта у молодого человека был подтвержден коронавирус, и все общежитие вуза поместили на карантин.

И у него, и у выздоровевшей девушки наблюдалось легкое протекание болезни, без осложнений.

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