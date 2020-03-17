Кардиолог посоветовал заменить ртутные термометры на электронные

Ртутные термометры при сравнительном анализе с электронными и инфракрасными оказались наименее эффективными для измерения температуры тела человека. В связи со вспышкой коронавируса в Китае российский врач-кардиолог Антон Родионов, являющийся доцентом лечебного факультета ПМГМУ имени Ивана Сеченова, провел исследование и пришел к выводу, что привычные всем градусники с ртутной шкалой следует «отправить на свалку истории».

«При повреждении из них выделяется токсичная ртуть», - цитируют медика «Известия».

Для измерения температуры в домашних условиях при простудных заболеваниях вполне годятся электронные термометры. Погрешность в них не превышает 0,2-0,3 градусов.

Если же сравнить термометры с современными устройствами для наблюдения за распределением температуры исследуемой поверхности - тепловизорами, то точность их показаний уступает электронным термометрам, однако они больше подходят для массовых измерений.

На 16 марта, по данным Worldometer, в мире заразились COVID-19 более 174 тысяч человек, вылечились не менее 77 тысяч пациентов, а умерли более 6,6 тысяч.