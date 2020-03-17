Вайнштейн вернулся в тюрьму после госпитализации

Американский кинопродюсер Харви Вайнштейн был возвращен в островную тюрьму Нью-Йорка после госпитализации и нескольких дней пребывания в больнице Манхэттена. В медицинское учреждение продюсера поместили через пару часов после вынесения приговора.

На прошлой неделе суд приговорил Вайнштейна к 23 годам тюремного заключения. Продюсер был признан виновным по двум из пяти пунктов обвинения. В частности, изнасиловании стилистки Джессики Манн.

После объявления меры пресечения у продюсера начались проблемы с сердцем и через несколько часов его направили в госпиталь Bellevue. Об этом сообщил канал CNN со ссылкой на представителя обвиняемого.

Согласно Variety, за неделю до завершения судебного процесса Вайнштейн перенес ангиопластику. Иуда Энгельмайер, представляющий его интересы, рассказал, что у продюсера слабое сердце и большие проблемы со здоровьем. Спикер отметил, что госпитализация не имела никакого отношения к коронавирусу, как предполагали некоторые СМИ.

Первые обвинения по скандальному делу против голливудского кинопродюсера появились еще в октябре 2017 года. После этого Вайнштейн был обвинен несколькими десятками женщин в домогательствах и принуждении к сексуальному контакту. Среди женщин, выступивших в качестве потерпевших, были такие известные актрисы, как Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд. Дело Вайнштейна положило основу социальному движению жертв домогательств #MeToo.