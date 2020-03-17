С Плесецка запустили ракету «Союз-2.1» со спутником «Глонасс-М»

С космодрома Плесецк успешно стартовала ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М».

Запуск был произведен с использованием разгонного блока «Фрегат» в понедельник, 16 марта, в 21.28 по московскому времени. Спустя несколько минут ракету взяли на сопровождение военные. В 21.38 разгонный блок с навигационным аппаратом отделился от носителя.

Сегодня, 17 марта, спутник «Глонасс-М» был выведен на орбиту в соответствие с установленным временем. Все операции были проведены по разработанному плану в штатном режиме. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Министерство сообщило, что космический навигационный аппарат, запущенный силами Космических войск РФ, после достижение целевой орбиты взят в управление с Земли средствами Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

С «Глонасс-М» сохраняется стабильная телеметрическая связь. Бортовые системы аппарата работают без внештатных ситуаций.

В начале года с Плесецка уже проводился пуск ракеты «Союз-2». В Минобороне напомнили, что данные носители пришли на замену используемым с 1973 по 2012 год «Союзам-У». Всего на архангельской космодроме был дан старт 435 «Союзам-У» и 44 «Союзам-22».