Более 10 тысяч человек поклонились Главной иконе ВС РФ в Калининградской области

Более чем десять тысяч человек пришли поклониться Главной иконе Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации «Спас Нерукотворный» в один из храмов в Калининградской области.

С 3 по 16 марта святыня побывала в семи городах и поселках Калининградской области - Балтийске, Калининграде, Черняховске, Гусеве, Гвардейске, Янтарном, Донском, где расположены соединения и воинские части Балтийского флота. 18 марта икона будет доставлена на военный аэродром Чкаловск для транспортировки самолетом в город Кронштадт.

На всем пути «Спас Нерукотворный» сопровождает мощевик с частицами мощей апостолов Петра и Андрея, святителя Николая Чудотворца, святых великомучеников Пантелеймона Целителя и Георгия Победоносца, великомученицы Варвары, преподобного Сергия Радонежского и святого праведного Феодора Ушакова.

Главная икона ВС РФ начала свой путь из города-героя Севастополя. Планируется, что икона побывает в 120 городах, посетит более 150 храмов, 300 соединений и воинских частей, преодолев расстояние более чем 57 000 километров.

Икона «Спас Нерукотворный» будет размещена в Главном храме Вооруженных Сил Российской Федерации. Он возводится на добровольные пожертвования к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Военно-патриотическом парке «Патриот».

Икона Спас Нерукотворный является каноническим изображение лика Иисуса Христа, который по преданию чудесным образом отпечатался на куске материи и был передан самим Спасителем слуге царя Авгаря V.

Лик окружают образы Пречистой Божией Матери Казанской, Владимирской, Смоленской и Тихвинской, размещенные на художественных рельефах, которые изображают знаковые события в истории Российского государства, а также образы архангела Михаила и святых покровителей родов войск: Федора Ушакова, княгини Ольги, Николая Чудотворца, Александра Невского, Андрея Первозванного, святой великомученицы Варвары, пророка Илии и князя Владимира.