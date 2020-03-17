Прокуратура США просит прекратить процесс против российской компании «Конкорд»

Прокуратура США обратилась к суду с просьбой завершить процесс против российской компании «Конкорд менеджмент и консалтинг». Ранее ей были предъявлены обвинения во вмешательстве в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году.

В документе, направленном в понедельник, 16 марта, в электронную базу суда, было указано, что продолжение разбирательства по данному делу не соответствует интересам правосудия и национальной безопасности страны. Такие выводы были сделаны после обстоятельного анализа ситуации. Обвинение аргументировало принятое решение тем, что даже в случае вынесения приговора «Конкорд», не имеющая присутствия в США, не сможет понести действенного наказания.

Прокуратура отдельно выделила, что дальнейшее производство по делу российской компании способно подвергнуть засекреченные методы и инструменты деятельности правоохранительных органов страны риску раскрытия.

Сторона обвинения добавила, что США продолжит реализовывать меры по привлечению к ответственности членов организации как отдельных лиц.

Судебное заседание по делу компании «Конкорд» должно было начаться в апреле в суде округа Колумбия. Обвинения против российской организации были заочно выдвинуты Соединенными Штатами зимой 2018 года. Дело активно продвигалось Робертом Мюллером, в то время занимавшим пост спецпрокурора. По его версии, агентство с 2014 года занималось вмешательством в политические процессы американской системы.