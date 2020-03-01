В Роспотребнадзоре рассказали, как укрепить иммунитет

Здоровое питание и бережное отношение к своей психике помогают укрепить иммунитет. Во Всемирный день иммунитета 1 марта в Роспотребнадзоре рассказали, как повысить эффективность своей иммунной системы.

По словам специалистов, силы иммунитета на 50% зависят от образа жизни, который ведет человек. Это касается 80% населения, еще 10% обладают иммунитетом, защищающим их практических от всех болезней, а другие 10% имеют врожденный иммунодефицит и очень часто болеют.

«Частые простудные заболевания, герпес на губах, продолжительное повышение температуры, синдром хронической усталости, сонливость или бессонница, болевые ощущения в суставах и мышцах, нарушения сна, частые головные боли, появление высыпаний на коже – все это признаки снижения иммунной активности», - пояснили в Роспотребнадзоре.

Чтобы укрепить иммунную систему специалисты советуют полноценно питаться, отказаться от курения и употребления алкоголя, спать не менее восьми часов в сутки. Кроме того, следует бережно относиться к своей психике, закаляться (например, при помощи контрастного душа) и регулярно заниматься спортом.