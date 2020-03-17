Умер один из основателей панк-рок группы «Гражданская оборона»

В Санкт-Петербурге умер основавший вместе с музыкантом Егором Летовым в 1984 году панк-рок группу «Гражданская оборона» бас-гитарист Константин Рябинов. О том, что музыканта не стало, сообщили члены его семьи ТАСС.

Что стало причиной внезапной кончины 55-летней легенды рока, пока неизвестно. Дата и место прощания будут объявлены дополнительно.

Панк-рок коллектив «ГрОб» был основан в Омске. Участниками его первого состава были вокалист Егор Летов, басист Константин Рябинов и гитарист Андрей Бабенко.