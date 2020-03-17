Почти 10 тысяч человек остались без электроснабжения в Иркутской области
Электричества нет в домах жителей двух поселков на территории региона.
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В Иркутской области в ночь на 17 марта произошло крупное аварийное отключение энергоснабжения. Без электричества остались практически 10 тысяч россиян.
Обеспечение электроэнергией было прервано на территории двух поселков - Магистрального и Казачинское.
Согласно информации на сайте регионального управления МЧС РФ, в первом обесточенном поселке проживают 6696 человек (803 жилых дома), во втором - 3056 человек (880 жилых дома).
Подачу электроэнергии в иркутские населенные пункты начинают восстанавливать.