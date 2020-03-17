Первый российский пуск на Луну намечен на 1 октября 2021 года

После длительной 45-летней паузы на Луну впервые будет запущен российский космический аппарат. Важное событие намечено на 1 октября следующего года.

Последняя отечественная межпланетная станция «Луна-24» была отправлена на спутник Земли в 1976 году. Все отправки космических аппаратов на Луну производились во времена СССР, и для России как государства запланированный запуск станет первым в истории.

Назван новый аппарат по аналогии с его предшественниками - «Луна-25». Таким образом космическая отрасль страны связывает себя с прошлыми лунными миссиями, продолжая заданную нумерацию. Об этом рассказал глава отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов на заседании совета академии по космосу.

Для посадки на поверхность спутника выделены основной и резервный районы в области южного полюса Луны. Первый располагается на севере от кратера Богуславского, второй - на юго-западе от кратера Манцини. Для успешной реализации космической миссии «Луна-25» должна будет при приземлении вписаться в эллипс размерами 15 на 30 километров в пределах обозначенного района.

Находясь на Луне, аппарат изучит состав и химические свойства полярного грунта и измерит его механические характеристики. Также «Луна-25» исследует экзосферу в данной области спутника.

В предшествующей истории освоения космоса никогда не было подобных посадок в полярной области Луны. Все аппараты лунных миссий прошлого (советских, американских или иных стран) ранее совершали посадку только на умеренных широтах или в районе экватора.