Искусственный ажиотаж: в Париже снизили цены на гигиенические принадлежности из-за коронавируса

Неделю назад СМИ сообщили о курьезной ситуации, произошедшей в одном из австралийских супермаркетов. Там подрались три покупательницы из-за последнего рулона туалетной бумаги, остававшегося на стеллаже. Дамы решили запастись гигиеническими принадлежностями в связи с «опасностью» прохождения карантина дома в связи с коронавирусом.

Похоже, ситуация повторяется, но уж в европейской Франции. Стрингер «Звезды» сообщил, что в пригороде Парижа владельцы супермаркетов подогревают ажиотаж к продаже своей продукции, делая на нее огромные скидки. Среди товаров, подлежащих распродаже - все та же туалетная бумага.

«Люди внезапно решили закупиться туалетной бумагой, покупают по 3-4 пачки. При этом сами магазины подогревают ажиотаж, некоторые супермаркеты устроили скидки и распродажи этих "продуктов" со скидкой 60-70 процентов за вторую и третью пачку. Так что сами магазины подогревают спрос и сами продолжают сеять панику», - рассказал россиянин Артем Арифов.

Мужчина также сообщил, что по всей стране ажиотаж в торговых точках начался накануне с самого утра. Владельцы магазинов начали по очереди закрывать свои супермаркеты, в связи с чем возле еще открытых точек продаж люди выстраиваются в длинные очереди за покупками. Те же, кто приехал в магазин на машине, не могут найти свободных парковочных мест.