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Apple оштрафовали на 1,1 миллиарда евро

Анна Берестовая
02:50 17.03.2020
Компанию Apple обвинили в крайне сильном негативном влиянии на рыночную конкурентную среду.
Apple оштрафовали на 1,1 миллиарда евро
© Фото: Panoramic, Keystone Press Agency, Globallookpress

Французское антимонопольное ведомство наложило штраф на компанию Apple в сумме 1,1 миллиарда евро за нарушение правил конкуренции на рынке гаджетов.

Американскую корпорацию обвинили в ценовом сговоре в рамках сети своих дистрибьюторов, который повлиял на конкурентную свободу не включенных в сеть продавцов.

Как указывается в официальном сообщении ведомства, помимо Apple были оштрафованы два крупных оптовых предприятия Tech Data и Ingram Micro. Первое обязали выплатить €76,1 миллион, второе - €62,9 миллиона.

Произошедшее описывается следующим образом: Apple и два указанных предприятия заключили соглашение не конкурировать друг с другом и препятствовать конкуренции между дистрибьюторами. Из-за этой ситуации дистрибьюторы не могли снизить цены на товары, так как их снижение вело к высоким торговым рискам. Таким образом, стоимость продукции Apple у интегрированных и свободных дистрибьюторов сравнялась.

Французское антимонопольное управление обозначило, что данный сговор подверг дистрибьюторов, исключенных из внутренней сети Apple, «несправедливым неблагоприятным коммерческим условиям». Отметив крайне сильное негативное влияние, оказанное действиями компании на конкурентную среду, ведомство наложила на нее наиболее высокий штраф из всех когда-либо вынесенных в отношении экономического игрока.

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