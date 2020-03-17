Меркель дала оценку переговорам с Макроном и Эрдоганом по Идлибу

Глава Германии поприветствовала временное перемирие, которое сейчас установлено в сирийском Идлибе после переговоров президента РФ Владимира Путина с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом федеральный канцлер заявила на переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и самим турецким лидером Реджепом Эрдоганом.

По признанию Ангелы Меркель, данные переговоры были «полезными».

«Естественно, мы приветствовали то, что там сейчас установлено временное перемирие. Турецкий президент проинформировал нас об общих (c Россией) патрулях вдоль трассы недалеко от Идлиба», - сообщила Меркель журналистам о результатах разговора.

Кроме того, на переговорах обсуждалась гуманитарная ситуация в Идлибе и возможность помочь людям, которые там находятся.

Беседа глав государств состоялась 17 марта и проходила в режиме видеоконференции.

Первое совместное патрулирование в идлибской зоне деэскалации российские и турецкие военные осуществили 13 марта. Оно было организовано российско-турецким координационным центром. Как сообщили в Минобороны РФ, патруль начал движение по трассе М-4 от населенного пункта Трумба в двух километрах к западу от Саракиба. Совместное патрулирование по трассе М-4 стало возможным благодаря успешным переговорам в Москве 5 марта, которые провели президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.