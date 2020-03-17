Глава Еврокомиссии назвала возможные сроки появления вакцины от COVID-19

Европейский союз ожидает, что вакцина от новой коронавирусной инфекции COVID-19 будет получена осенью этого года. Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

Глава ЕК сообщила, что в Европе работают над многообещающей инновационной технологией, разработка которой обеспечивается финансированием от Евросоюза суммой до 80 миллионов евро.

Сегодня над созданием вакцины для борьбы с заболеванием нового типа трудятся несколько стран по всему миру.

В течение ближайшей недели в Италии собираются начать тесты вещества на животных. Подготовленная вакцина произведена на основе фрагмента генетического материала коронавируса и применяется с использованием электропорации.

Помимо этого, в Китае уже было получено официальное разрешение властей на клинические испытания разработанной у них вакцины.

Напомним, ранее, 11 марта, ВОЗ объявила перевод заболевания COVID-19, вызываемого новым типом коронавируса, в статус пандемии. В настоящий момент в мире инфицированы более 170 тысяч человек, 7 тысяч заражений привели к летальному исходу.