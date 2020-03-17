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В Коми обстреляли вертолет Ми-8 с 4 членами экипажа на борту

Валентина Пескова
23:37 17.03.2020
Воздушное судно совершало полет из Емвы (Республика Коми) в Шиес (Архангельская область) для выгрузки горюче-смазочных материалов.
В Коми обстреляли вертолет Ми-8 с 4 членами экипажа на борту
© Фото: Константин Семенов ТРК Звезда

В республике Коми неизвестные открыли огонь по вертолету Ми-8, летевшему в Архангельскую область для выгрузки горюче-смазочных материалов. По воздушному судну было произведено не менее шести выстрелов. Как предварительно установило расследование СУСК по региону, огонь велся картечью по борту вертолета.

«Воздушное судно благополучно приземлилось. На борту находилось четверо членов экипажа, которые не пострадали», - говорится в сообщении регионального СК РФ.

По факту преступления возбуждены уголовные дела по статьям «Покушение на убийство из хулиганских побуждений» и «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств».

Расследование дела находится на контроле исполняющего обязанности руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

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