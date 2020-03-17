Военнослужащие РФ провели наземное и воздушное патрулирования в Сирии

В Сирийской Арабской Республике силами российской военной полиции продолжается патрулирование по маршрутам в провинциях Хасеке и Аллепо в Сирии.

Об этом стало известно на брифинге руководителя российского ЦПВС в САР контр-адмирала Олега Журавлева.

Кроме того, контр-адмирал сообщил, что пилоты армейской авиации осуществили воздушный патруль по маршрутам: аэродром Метрас - Швайхан - Айн-Иса -Афан - Хак-Эль-Сура - аэродром Квайрес - аэродром Метрас.

Также за прошедшие сутки медицинскими специалистам Министерства обороны Российской Федерации была оказана медицинская помощь 261 сирийскому гражданину.

Напомним, что с полуночи 6 марта 2020 года, в соответствии с российско-турецкими договоренностями, на территории Идлибской зоны деэскалации введен режим прекращения огня.

Также свою работу продолжает специальный непрерывный канал связи для оперативного взаимодействия между российским Центром по примирению враждующих сторон и турецкой стороной. В ЦПВС в очередной раз призвали незаконные вооруженные формирования отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации.