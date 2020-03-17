Во всех европейских странах выявили коронавирус

Все страны Европы без исключения оказались охвачены коронавирусом. В последней - Черногории- 17 марта выявлены первые случаи заболевания. Там зарегистрировано два случая коронавируса.

В Черногории сейчас закрыты учебные заведения, запрещены все массовые мероприятия. Также введен запрет на вхождение круизных лайнеров в черногорские порты до 2 апреля.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Всего в мире насчитывается более 182 тысяч зараженных, 80 тысяч - выздоровели и семь тысяч погибли в результате пневмонии, вызванной новым вирусом.