«Роскосмос» отменил все международные контакты и переговоры из-за коронавируса

В «Роскосмосе» все запланированные на ближайшие недели переговоры и международные контакты отменены. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«На ближайшие недели все наши международные контакты и переговоры отменены», - написал он в Twitter.

Сообщение сопровождается видеозаписью, намекающая на ситуацию с коронавирусом.

Он добавил, что отменяются и все выезды сотрудников «Роскосмоса» за рубеж. Исключением являются лишь командировки на Байконур.

По информации на 17 марта, в мире инфекцией COVID-19 заражено более 182 тысяч человек. Жертвами инфекции стали семь тысяч человек.