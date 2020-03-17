«Роскосмос» отменил все международные контакты и переговоры из-за коронавируса
Рогозин добавил, что отменяются и все выезды сотрудников госкорпорации за рубеж.
© Фото: roscosmos.ru
В «Роскосмосе» все запланированные на ближайшие недели переговоры и международные контакты отменены. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
«На ближайшие недели все наши международные контакты и переговоры отменены», - написал он в Twitter.
Сообщение сопровождается видеозаписью, намекающая на ситуацию с коронавирусом.
Он добавил, что отменяются и все выезды сотрудников «Роскосмоса» за рубеж. Исключением являются лишь командировки на Байконур.
По информации на 17 марта, в мире инфекцией COVID-19 заражено более 182 тысяч человек. Жертвами инфекции стали семь тысяч человек.