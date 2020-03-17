Синоптики рассказали, когда можно «переобувать» автомобиль

Менять резину на автомобиле с зимней на летнюю можно будет примерно «недели через три». Об этом рассказал RT ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец. Также он добавил, что «померзнуть осталось всего неделю», прокомментировав изменения погоды в ближайшие дни.

«Ближайшие несколько дней будет тепло. В среду и четверг погодные условия существенно не изменятся. Ночные температуры от 0 до +5 °С, дневные +5 - +10 °С. Завтра осадки маловероятны, в четверг возможен небольшой дождь», - рассказал Тишковец.

По словам синоптика, ситуация изменится к выходным, так как придет холодный фронт.

«Это будет последняя волна холода - среднесуточная температура уйдет в сторону устойчивого перехода через ноль в положительные значения», - передает слова метеоролога издание.

«Наступление весны по всем фронтам» ждать следует со 24 марта.

Температура в столице 17 марта была около девяти градусов тепла. Такой же ясный и солнечный день ждет москвичей завтра.