Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Синоптики рассказали, когда можно «переобувать» автомобиль

Ирина Егорова
22:33 17.03.2020
По словам Тишковца, «померзнуть» осталось всего неделю, потом «весна будет наступать по всем фронтам».
Синоптики рассказали, когда можно «переобувать» автомобиль
© Фото: pixabay.com

Менять резину на автомобиле с зимней на летнюю можно будет примерно «недели через три». Об этом рассказал RT ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец. Также он добавил, что «померзнуть осталось всего неделю», прокомментировав изменения погоды в ближайшие дни. 

«Ближайшие несколько дней будет тепло. В среду и четверг погодные условия существенно не изменятся. Ночные температуры от 0 до +5 °С, дневные +5 - +10 °С. Завтра осадки маловероятны, в четверг возможен небольшой дождь», - рассказал Тишковец.

По словам синоптика, ситуация изменится к выходным, так как придет холодный фронт.

«Это будет последняя волна холода - среднесуточная температура уйдет в сторону устойчивого перехода через ноль в положительные значения», - передает слова метеоролога издание.

«Наступление весны по всем фронтам» ждать следует со 24 марта.

Температура в столице 17 марта была около девяти градусов тепла. Такой же ясный и солнечный день ждет москвичей завтра.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата16.03.2020, 11:30
Борьба с коронавирусом: как в мире пытаются противостоять опасной инфекции
Дата17.03.2020, 11:07
Маневрирование и преодоление препятствий: окружные этапы конкурсов АрМИ стартовали в Забайкалье
Дата17.03.2020, 18:51
В Минспорте отреагировали на решение ведущих спортивных лиг о приостановке турниров
Дата17.03.2020, 18:09
Ракетный комплекс «Бал» впервые покажут на Параде Победы в Москве
Дата15.03.2020, 20:18
Кровавые миллиарды: как в Швейцарии десятилетиями прятали деньги беглых фашистов
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
22:56 В стране и мире
Во всех европейских странах выявили коронавирус
22:50 В стране и мире
«Роскосмос» отменил все международные контакты и переговоры из-за коронавируса
22:33 В стране и мире
Синоптики рассказали, когда можно «переобувать» автомобиль
22:11 В стране и мире
Военнослужащие РФ провели наземное и воздушное патрулирования в Сирии
21:59 Спорт
Видео
«Здоровье важнее»: Черчесов обратился к болельщикам после переноса Евро-2020
События дня
События дня
Вспышка коронавируса
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Срок жизни COVID-19: ученые предсказали два года пандемии
Видео
Армия против коронавируса: военная техника заполнила улицы Парижа
Видео
«Киберкоронавирус»: россиян предупредили о новом виде мошенничества
Кардиолог посоветовал заменить ртутные термометры на электронные
Зарплата, стабильность, коллектив: россияне назвали критерии идеальной работы
Видео
Пьяный дебошир устроил драку с полицейскими в Домодедово
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.