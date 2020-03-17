В цифрах и деталях: как мир переживает пандемию коронавируса

Вспышка нового типа коронавируса пока не идет на спад. Уже более 182 тысяч зараженных, почти 80 тысяч выздоровевших и семь тысяч погибших. Хотя в Китае, где изначально возникла вспышка коронавируса, эпидемия идет на спад, но ситуация в Центральной и Южной Европе ухудшается. Улицы крупнейших городов безлюдны.

В Италии за минувшие сутки умерли почти 350 человек. В Испании за 17 марта число случаев заражения коронавирусом выросло почти на 2 тысячи. Во Франции, если выйти из дома без специального документа, размещенного на сайте МВД, можно получить штраф.

Если обратить внимание на ситуацию в России, то за сутки на 21 человек возросло количество инфицированных. Всего зарегистрировано 114 случаев заражения в 26 регионах страны.

Все госпитализированные недавно вернулись из стран Европы. В связи с этим Россия 16 марта заявила о закрытии границ для иностранцев и лиц без гражданства.