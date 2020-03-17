Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля

Владимир Путин подписал указ «О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», которое состоится 22 апреля.

«Хочу проинформировать Вас о том, что сегодня я подписал указ с определенной датой, как мы раньше и говорили. Это 22 апреля», - заявил Элле Панфиловой глава РФ.

На общероссийское голосование будет вынесен один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?».

Однако российский лидер добавил, что ситуация с коронавирусом может внести коррективы в планы России.

«Мы будем проводить это голосование в том случае, если эта ситуация позволит проводить подобные мероприятия. Потому что при всей важности изменений в основной закон страны, нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь наших граждан», - уточнил Путин.

Председателем Центральной избирательной комиссии согласилась с Владимиром Путиным, сказав, что «здоровье и безопасность - превыше всего».

«Мы готовы к любому развитию событий. Мы довольно хорошо подготовились, рассматриваем разные варианты», - уточнила она.

Далее собеседники обсудили эпидемиологическую ситуацию, которая складывается в мире, и, конечно, затрагивает нашу страну.

«Если ситуация потребует - мы перенесем голосование на более поздний срок», - заключил глава РФ.

В случае, если это произойдет, ранее предлагали перенести голосование на 12 июня. Конституционный суд признал поправки в основной закон страны законными, теперь, если больше половины граждан примут участие в голосовании, поправки будут приняты.