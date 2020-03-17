Минздрав формирует центры для консультаций врачей по лечению и диагностике коронавируса

Минздрав РФ направил в регионы приказ о временном порядке организации работы по профилактике и снижению рисков распространения COVID-19. Он опубликован на сайте ведомства.

Согласно документу, с целью диагностировать, вылечить и снизить смертность населения от заболевания будут созданы Федеральные дистанционные консультативные центры анестезиологии-реаниматологии для взрослых, детей и беременных по вопросам, связанных с коронавирусом.

Утверждается единый номер колл-центра Федеральных центров: 8-800-200-46-46.

Также для врачей в регионах будут проводиться дистанционные семинары и круглосуточные консультации.

Напомним, что за прошедшие сутки в России число заболевших коронавирусной инфекцией возросло до 114 человек. Расширяется и география распространения COVID-19 - случаи заболевания зарегистрированы еще в 15 регионах страны.