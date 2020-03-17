Умер Эдуард Лимонов
Писатель и политик скончался на 78 году жизни.
© Фото: Alexander Kulebyakin Global Look Press
В возрасте 77 лет скончался писатель и политический деятель Эдуард Лимонов. Об этом 17 марта сообщил депутат Государственной думы Сергей Шаргунов.
По информации в СМИ, Эдуард Лимонов умер из-за осложнений после операции. Также сообщается, что он был болен онкологией, и, после открывшегося кровотечения, был экстренно госпитализирован в больницу. Врачи назначили ему две операции, но Лимонов не смог перенести их.