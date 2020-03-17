Крым закрывает границу с Украиной до 1 мая

ФСБ сообщило о том, что Крым закрыл границу с Украиной до первого мая из-за коронавируса. Накануне Украина временно ограничила работу пропускных пунктов до 3 апреля.

Всего на Украине коронавирусом, по данным на 17 марта, заражены семь человек, один человек умер, сообщается на официальном сайте мониторинга распространения на Украине COVID-19.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 16 марта, за пределами Китая выявлены 86 434 инфицированных, в мире за сутки подтверждено 13 874 новых случая. Всего носители инфекции обнаружены в 151 стране.